Κρήτη: Ταξιτζής πέταξε έξω μητέρα και παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Μία εξοργιστική καταγγελία έρχεται από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου ταξιτζής φέρεται να ανάγκασε μία μητέρα με 3 παιδιά, που επέβαιναν στο ταξί του, να κατέβει εν μέσω της κούρσας, για να βάλει μέσα μία παρέα τουριστών.

Η μητέρα μίσθωσε το ταξί από κεντρικό σημείο της πόλης, αλλά μερικά χιλιόμετρα παρακάτω, πριν καν μεταφέρει τη γυναίκα στον προορισμό της, ο οδηγός αποφάσισε να εξυπηρετήσει μία ομάδα τουριστών που περίμεναν στην άκρη του δρόμου, αναφέρεται στο MEGA.

Καταγγέλλεται επίσης πως το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια της νύχτας, τη στιγμή που στο σημείο δεν υπήρχε άλλο ταξί για να εξυπηρετήσει τη γυναίκα και τα ανήλικα παιδιά της.

Λογική «άγριας δύσης» ο ταξιτζής

Πρέπει να σημειωθεί πως ο νόμος απαγορεύει σε οδηγό ταξί να επιβιβάσει άλλον πελάτη κατά τη διάρκεια κούρσας, καθώς και να ακυρώσει μονομερώς μία διαδρομή και να εγκαταλείψει τον επιβάτη.

Η μητέρα που κατήγγειλε το συμβάν φέρεται να προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον του ασυνείδητου οδηγού, που έχει καταδικάσει και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί.