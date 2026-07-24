Χανιά: Ξεσκονίζουν υποθέσεις όπου εμπλέκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Σε βάθος έρευνα κάνουν οι Αρχές, μετά τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και ενός τοξικολόγου για ψευδείς βεβαιώσεις.

Μετά τη σύλληψη των δύο ατόμων, η αστυνομία της Κρήτης έχει ανοίξει παλιούς φακέλους και συλλέγει μαρτυρίες για να ξετυλίξει πλήρως το κουβάρι της παράνομης δράσης τους.

Από τα έως τώρα στοιχεία και όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, φαίνεται ότι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις.

Κατηγορούνται πως έβγαζαν πλαστές βεβαιώσεις ακόμα και πως παραποιήσουν ιατρικά αποτελέσματα.

Όπως μεταφέρει το zarpanews.gr, έχει συλληφθεί και Χανιώτης δικηγόρος ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Πήραν προθεσμία για την απολογία τους

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες, Πέμπτη (23/07) στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (27/07).

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην εισαγγελία πρωτοδικών.