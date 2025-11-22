«Χάος» σε όλη την Ελλάδα μετά το κύμα κακοκαιρίας: Πού ήχησε το 112 - Ποιες περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει «χτυπήσει» όλη την Ελλάδα, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πιο βόρεια ακόμα, στα χωριά Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, ενλω τα Ιωάννινα έχουν επίσης πλυμμήρες.

Η Κόνιτσα, δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα καθώς μετά τις βροχοπτώσεις, υπάρχουν βλάβες στο δίτκυο της ΔΕΗ και μεγάλο τμήμα της περιοχής έχει μείνει χωρίς ρεύμα.

Κακοκαιρία: Πού ήχησε το 112

Το 112 ηχεί από εχθές στις εξής περιοχές: Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Γραμματέα της Κ.Π.Ε Ανδρέα Σπυρόπουλο θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές του δήμου Ζηρού, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Βόνιτσα: Τι δηλώνει ο δήμαρχος της περιοχής

Η Βόνιτσα έχει χτυπηθεί επίσης από την κακοκαιρία και ο δήμαρχος της περιοχής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δηλώνει ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Χάος στην Κέρκυρα: Μεταβαίνει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Χάος από την κακοκαιρία έχει προκληθεί και στην Κέρκυρα και στο νησί μεταβαίνει πο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.



