Χάος στο Μετρό: Πνίγηκαν από κόσμο οι σταθμοί που έκλεισαν λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό, μετά από διακοπή ρεύματος, με εκατοντάδες πολίτες να συρρέουν έξω από τους σταθμούς που σταμάτησαν να λειτουργούν.

Μετά την ανακοίνωση ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο-Εθνική 'Αμυνα, οι πολίτες αναγκάζονται να μετακινηθούν μόνο με λεωφορεία που εξυπηρετούν την εκάστοτε περιοχή, καθώς σε απεργία βρίσκονται και τα ταξί.

Όπως αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων της ERT, προβλήματα ηλεκτροδότησης παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς ενώ χωρίς ρεύμα ήταν και το μεγάλο εμπορικό κέντρο, Golden Hall.

Σύμφωνα με την ΔΕΔΔΥΕ, η βλάβη προκλήθηκε από πτώση μετασχηματιστή στο Μαρούσι ενώ τα συνεργεία βρίσκονται ήδη εκεί και έχουν μερικώς αποκαταστήσει την ζημιά.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.