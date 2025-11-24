Χάος στο Νοσοκομείο Νίκαιας: Πλημμύρισε η ανακαινισμένη πτέρυγα ΤΕΠ, άνοιξαν τα ταβάνια

Πλημμύρισε το ανακαινισμένο τμήμα του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου Νίκαιας , σύμφωνα με τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών».
Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, «μετά από βλάβη μάλλον σε κάποιο σωλήνα γέμισε νερά θάλαμος του πρώτου ορόφου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση για εργαζόμενους και ασθενείς».
Παράλληλα, νερά γέμισαν και τα ασανσέρ φτάνοντας μέχρι το ισόγειο όπου βρίσκονται τα εργαστήρια του νοσοκομείου.
«Αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Άδωνι Γεωργιάδη! Δίνουν πακτωλούς χρημάτων σε ιδιώτες εργολάβους δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου.
Δεν κοιτάνε να κρατήσουν και τα προσχήματα τουλάχιστον και να κάνουν τα έργα όπως πρέπει!» τονίζει και αναρωτιέται: «Ποιος θα απολογηθεί γι αυτή την (για άλλη μια φορά) απαράδεκτη κατάσταση;».
