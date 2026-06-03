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Χάος στον αέρα: Μεθυσμένος επιβάτης ανάγκασε πτήση να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη

Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε ένταση σε πτήση Μάντσεστερ–Αττάλεια, οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

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Αεροδρόμιο Μακεδονία
Αεροδρόμιο Μακεδονία | Eurokinissi
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Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε εν πτήσει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκάλεσε αναστάτωση, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο προς το πλήρωμα όσο και προς τους συνεπιβάτες του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 2ας Ιουνίου, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μάντσεστερ με προορισμό την Αττάλεια, η οποία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

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