Χάος στον Κηφισό: Ατελείωτο «πάρκινγκ» 10 χιλιομέτρων μετά από 4 τροχαία

Ατελείωτο «πάρκινγκ» θυμίζει για μια ακόμη μέρα ο Κηφισός καθώς λόγω τεσσάρων διαφορετικών συμβάντων (τρία τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο ΙΧ) καταγράφονται ουρές και καθυστερήσεις από Μοσχάτο έως Λυκόβρυση στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, πρόκειται για μια απόσταση άνω των δέκα χιλιομέτρων κατά την οποία οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν εξαιρετική υπομονή.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Λιοσίων με την εμπλοκή ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και τριών μοτοσικλετών. Σύμφωνα με την Τροχαία, δεν καταγράφηκε σοβαρός τραυματισμός.