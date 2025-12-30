Σε «λευκό κλοιό» θα βρεθούν περιοχές της χώρας το προσεχές διήμερο σύμφωνα με την πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση ενώ «πασπάλες» χιονιού θα φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Στην ανάρτηση έχει και χάρτες με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Όπως σημειώνει: «Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά. Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) "θα πασπαλίσει" στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα» και καταλήγει λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν».