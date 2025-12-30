Μενού

Χάρτης με τις περιοχές που θα πέσουν χιόνια παραμονή και Πρωτοχρονιά: Πόσο θα επηρεαστεί η Αττική

Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια για την χιονόπτωση τόσο παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Τι θα γίνει στην Αττική.

Reader symbol
Newsroom
Χιόνια - Πάρνηθα
Χιόνια στην Πάρνηθα | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Σε «λευκό κλοιό» θα βρεθούν περιοχές της χώρας το προσεχές διήμερο σύμφωνα με την πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση ενώ «πασπάλες» χιονιού θα φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Στην ανάρτηση έχει και χάρτες με τις περιοχές που θα χιονίσει το επόμενο διήμερο σε χαμηλά υψόμετρα.

Όπως σημειώνει: «Περισσότερο χιόνι θα πέσει στην Εύβοια και στα ορεινά. Στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει λίγο μέχρι τη θάλασσα.

Στην Αττική (μετά το ρεβεγιόν) "θα πασπαλίσει" στα ορεινά ενώ νιφάδες χιονιού θα πεσούν και χαμηλότερα» και καταλήγει λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα το δαγκώσουμε το επόμενο διήμερο- με τους βοριάδες να ξυρίζουν».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ