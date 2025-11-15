«Χάθηκε το φως από τα μάτια μας»: Mαρτυρίες από την ανατροπή λεωφορείου στον Ριζόμυλο

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένα τουριστικό λεωφορείο με τριάντα γυναίκες που κατευθύνονταν σε προσκύνημα στη Μαγνησία ανετράπη ξαφνικά στον Ριζόμυλο Βόλου, προκαλώντας σκηνές πανικού και τρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ατύχημα φαίνεται να προκλήθηκε από απότομο ελιγμό του οδηγού, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει έναν σκύλο που πετάχτηκε μπροστά στο όχημα.

Στιγμές τρόμου μέσα στο λεωφορείο

Η ανατροπή ήταν τόσο βίαιη που πολλές γυναίκες εκσφενδονίστηκαν από τα καθίσματα, χτυπώντας στο κεφάλι και στο σώμα. Οι περιγραφές των επιβατισσών συγκλονίζουν.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο.

Όσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους.

Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός», περιγράφουν γυναίκες στα gegonoya.ge.

Άλλη επιβάτιδα σημειώνει: «Ξαφνικά ένιωσα το λεωφορείο να γλιστρά. Ακούσαμε ουρλιαχτά και μετά βρεθήκαμε στο πάτωμα». Μια τρίτη γυναίκα προσθέτει: «Πέσαμε η μία πάνω στην άλλη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βγούμε από το αναποδογυρισμένο όχημα».

Η άμεση κινητοποίηση

Μέσα στον πανικό, αρκετές από τις γυναίκες κάλεσαν το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να συνδράμουν. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά δώδεκα επιβάτισσες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου με θλάσεις, εκδορές και ελαφρά τραύματα, ενώ πολλές βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Οι γιατροί, τηρώντας το πρωτόκολλο για τέτοιου είδους ατυχήματα, προχώρησαν σε αξονικές τομογραφίες για όλες. Ευτυχώς, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, καμία δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Ο οδηγός και η κατάθεσή του

Λίγη ώρα μετά το ατύχημα, ο οδηγός συνελήφθη, όπως προβλέπεται σε τροχαία περιστατικά με τραυματισμούς. Μετά την πρώτη κατάθεση και τον τυπικό έλεγχο, αφέθηκε ελεύθερος.

Στην απολογία του ανέφερε:

«Ένας σκύλος πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο. Προσπάθησα να τον αποφύγω με απότομο ελιγμό, αλλά το λεωφορείο έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε».

Οι Αρχές εξετάζουν εάν στο περιστατικό συνέβαλαν η κατάσταση του οδοστρώματος, η ταχύτητα του οχήματος ή πιθανή μηχανική βλάβη. Η Τροχαία έχει ξεκινήσει επίσημη προανάκριση, ενώ το τουριστικό λεωφορείο εξετάζεται ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν τεχνικά προβλήματα.

Από προσκύνημα σε «νύχτα τρόμου»

Οι γυναίκες που ξεκίνησαν για ένα ήρεμο προσκύνημα βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπες με μια εφιαλτική εμπειρία. Όπως δηλώνουν, θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεράσουν το σοκ. Το θετικό είναι ότι, παρά την ένταση και τον φόβο, δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός