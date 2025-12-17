Χειμερινή απόδραση στην Καστοριά: Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε

Από τις πιο όμορφες και γραφικές πόλεις της Ελλάδας, η Καστοριά καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Ορεστιάδας και γοητεύει τους επισκέπτες της με την αρχοντιά και τη γαλήνια αύρα της.

Η λίμνη με την κινηματογραφική ομορφιά (ειδικά τον χειμώνα που παγώνει, η εικόνα είναι μαγική), οι παραδοσιακές γειτονιές με τα επιβλητικά αρχοντικά, οι βυζαντινές εκκλησίες και οι γαστρονομικές απολαύσεις κάνουν την Καστοριά έναν από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

