Χειμωνιάτικο σκηνικό διαρκείας: Για «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων» προειδοποιεί ο Ζιακόπουλος

Ο χειμωνιάτικος καιρός θα συνεχίσει να κυριαρχεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς η χώρα αναμένεται να επηρεαστεί από νέο κύμα επικίνδυνης κακοκαιρίας μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, τοπικά ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενισχύοντας το αίσθημα του ψύχους.

Η πιο δύσκολη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται την Τετάρτη, οπότε προβλέπονται έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και Μακεδονία. Σε αρκετές περιοχές οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις, κυρίως στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο.

Σε ανάλυσή του για την εξέλιξη του καιρού, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος κάνει λόγο για «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων» και αναφέρει ότι βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα βόρεια Βαλκάνια. Υπό αυτές τις συνθήκες, το επόμενο 24ωρο στη χώρα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι ανατολικοί έως βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στο νότιο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, αναμένονται κατά κανόνα ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 6 και 8 βαθμών Κελσίου.

Την Τετάρτη προβλέπεται γενικευμένη επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, χιονοπτώσεις που στα κεντρικά και βόρεια θα επεκταθούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, καθώς και θυελλώδεις νοτιοανατολικούς έως βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 8 έως 10 μποφόρ.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη δυτική-νοτιοδυτική Ελλάδα, με τους ανέμους να εξασθενούν σταδιακά και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.