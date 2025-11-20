Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έντονες βροχές και καταιγίδες - Πότε έρχεται η «πολική αέρια μάζα»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, η οποία προειδοποιεί για έντονες βροχές και καταιγίδες σήμερα το βράδυ (20/11) στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα.

Σχετικά με την πρόγνωση για την Παρασκευή, η ΕΜΥ αναφέρει ότι βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Τα έντονα φαινόμενα ωστόσο, θα αρχίσουν να υποχωρούν αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Μαρουσάκης: Πότε έρχεται η «πολική αέρια μάζα»

Για «πολική αέρια μάζα» που θα «χτυπήσει» και τη χώρα μας, έκανε λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Προειδοποίησε ότι, θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες βροχές - καταιγίδες προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα.

Από το Σάββατο και μετά, θα δούμε την κίνηση της πολικής αέριας μάζας, η οποία θα ρίξει τις θερμοκρασίες.

Αναλυτικά, η πρόγνωση καιρού του Κλέαρχου Μαρουσάκη αναφέρει: «Επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες βροχές - καταιγίδες προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα οπότε και στη συνέχεια η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς τη χώρα μας θα ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία κάνοντας όμως πιο σταθερή την ατμόσφαιρα φέρνοντας παράλληλα χιόνια σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας πιθανόν και χαμηλότερα προς τα βορειοδυτικά (π.χ Φλώρινα).

Προσοχή για τους αγρότες μας κυρίως, στις συνθήκες παγετού που θα επικρατήσουν στις αρχές της νέας εβδομάδας τη νύχτα και το πρωί», αναφέρει η ανάρτηση.

Τσατραφύλλιας: «Δεν αποκλείεται να πάρουμε μικρή γεύση από χειμώνα»

Τις «επικίνδυνες καταιγίδες» επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην πρόγνωση του για σήμερα και τα επόμενα 24ωρα, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες».

«Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρόν δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια.