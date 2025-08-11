Χείρα βοηθείας από την Ελλάδα για τη μεγάλη φωτιά στην Αλβανία: Απογειώθηκαν δύο πυροσβεστικά

Εναέρια συνδρομή με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη παρέχει η Ελλάδα στην Αλβανία για να αντιμετωπιστεί η μεγάλη δασική φωτιά, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Krongj του Δήμου Φοινίκης, της γειτονικής χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η αποστολή των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών πραγματοποιείται έπειτα από διμερές αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Συγκεκριμένα, διατίθενται δύο αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας, με προορισμό την πληγείσα περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Αλβανία: Σειρά οικισμών τύλιξε η φωτιά

Η Αλβανία εδώ και ημέρες δίνει μάχη με τις φλόγες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι σε ορισμένες περιοχές ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στα νότια και προς τα παράλια της χώρας.

Στην περιοχή του «Γαλάζιου Ματιού» στους Αγίους Σαράντα, η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα, οδηγώντας σε εκκένωση για τους επισκέπτες, για λόγους ασφαλείας.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων, όπου η φωτιά μετακινείται από χωριό σε χωριό. Στη Κάτω Λεσινίτσα καταστράφηκαν αρκετές κατοικίες, ενώ αυτή τη στιγμή το μέτωπο έχει επεκταθεί στο χωριό Κρανιά της διοικητικής ενότητας του Μεσοπόταμου.

Στο χωριό Κρόνγκι του ίδιου δήμου έχει αναζωπυρωθεί εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά οι κατοικίες.

Στο χωριό Μπόλενα που ανήκει στο δήμο Χιμάρας συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά, και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις υποστηριζόμενες από 20 στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστοιχα, στο Λούκοβο του Δήμου Χιμάρας, φωτιά σε θαμνώδη έκταση αντιμετωπίζεται από πυροσβέστες της Χιμάρας και των Αγίων Σαράντα με τρία οχήματα και έντεκα πυροσβέστες, ενώ συνδράμει και ένα όχημα με τρεις άνδρες από το Φιέρι.

Fire in Saranda, Albania

Canadair CL 415 - Bombardier 415 firefighting pic.twitter.com/dAZTngtuZ1 — lukulki (@benabde57410765) August 9, 2025