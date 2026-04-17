Χειροπέδες σε 46χρονο για εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία κακοποίησης ανηλίκων: Πώς τον εντόπισε η Europol

Στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 46χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για κατοχή και διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η επιχείρηση, η οποία εκτυλίχθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, αποτελεί αποτέλεσμα μακροσκοπικής ανάλυσης δεδομένων και στενής συνδρομής με τη Europol και τις αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας.

Η εμπλοκή των ελληνικών διωκτικών αρχών ξεκίνησε έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τη Europol, στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας για τον εντοπισμό χρηστών που συμμετέχουν στη διακίνηση υλικού παιδικής κακοποίησης. Από την ψηφιακή ανάλυση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε μεταφορτώσει σε υπηρεσία cloud 171 αρχεία με παράνομο οπτικοακουστικό υλικό.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του και τον εντοπισμό της κατοικίας του, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, οι οποίοι περιείχαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με τα θύματα να είναι κατά κύριο λόγο παιδιά κάτω των 12 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για αντίστοιχα αδικήματα, έχοντας μάλιστα υποβληθεί σε περιοριστικούς όρους, οι οποίοι φαίνεται πως δεν στάθηκαν ικανοί να τον αποτρέψουν από την επανάληψη της εγκληματικής του δραστηριότητας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.