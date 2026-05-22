Χειροπέδες σε άνδρα που απειλούσε την πρώην σύντροφό του με όπλα: «Θα βάλω χειροβομβίδα»

Σοκ στο Ηράκλειο, με άντρα που απείλησε να σκοτώσει την 23χρονη πρώην σύντροφό του. Συνελήφθη με μαχαίρια μετά από θρίλερ.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΟΠΚΕ | Eurokinissi
Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και παρενόχλησης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μια 23χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη επ’ αυτοφώρω έξω από το σπίτι της, έχοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια (ένα εκ των οποίων παραδοσιακό κρητικό).

 

Όπως κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα, ο δράστης δεν αποδέχτηκε ποτέ τον χωρισμό τους και την παρενοχλούσε συστηματικά εδώ και έναν μήνα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν ο 26χρονος αντιλήφθηκε ότι ένας συνάδελφος επισκέφθηκε την κοπέλα. Τότε, άρχισε να την καλεί μανιωδώς, εκτοξεύοντας ακραίες απειλές: «Θα σε πυροβολήσω, θα βάλω χειροβομβίδα στο σπίτι σου, θα κάνω κακό στους γονείς σου και στη δουλειά σου».

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας αποδείχθηκε σωτήρια. Οι αρχές απομάκρυναν έγκαιρα την 23χρονη από το σπίτι, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Λίγο αργότερα, ο δράστης έφτασε έξω από την κατοικία της και άρχισε να χτυπά μανιωδώς την πόρτα φωνάζοντας: «Θα σου ρίξω τη γεμιστήρα».

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο άντρας είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025 είχε συλληφθεί ξανά για εξύβριση, απειλή και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του.

