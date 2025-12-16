Χειροπέδες σε αστυνομικούς στη Χαλκιδική: Έπαιρναν φακελάκι για μην κόβουν κλήσεις

Τρεις αστυνομικοί, μέλη κυκλώματος που είχε στήσει επιχείρηση στη Χαλκιδική και χρηματιζόταν ώστε να μην κόβει κλήσεις, συνελήφθησαν έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι ένστολοι που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας σε δήμο της Χαλκιδικής φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά από οδηγούς προκειμένου να μην τους επιβάλλουν πρόστιμα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μεταξύ αυτών και ο διοικητής της υπηρεσίας, ο οποίος και καρατομήθηκε.

Όπως αναφέρει το MEGA οι αστυνομικοί φαίνεται πως εκτός από χρήματα ζητούσαν και υλικά όπως τούβλα και τσιμέντο ώστε να χτίζουν δικά τους πράγματα.

Επιπλέον είχαν και μηνιαία συνδρομή σε «πελάτες» τους ώστε να ειδοποιούν τους οδηγούς για το πού υπάρχει μπλόκο και να μην περνούν από εκεί, αλλά και να κάνουν τα πάντα ώστε να σβήνουν τις κλήσεις.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες γίνονταν έναντι ανταλλάγματος, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι αποκόμιζαν χρήματα ή άλλα ωφελήματα.