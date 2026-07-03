Χειροπέδες στον κεντρικό λιμενάρχη Θεσσαλονίκης: Ενδοοικογενειακή βία κατήγγειλε η σύζυγός του

Σε σύλληψη του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η σύζυγός του τηλεφώνησε στην αστυνομία για να καταγγείλει την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της. Αμέσως στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου και συνέλαβαν τον λιμενάρχη.
Σε βάρος του φερόμενου κακοποιητή σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και αναμένεται να οδηγηθεί στο Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης.
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