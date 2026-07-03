Ένα βράδυ θα μείνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, θα φύγει στις 7 του μήνα το πρωί, θα πάει στην τουρκική πρωτεύουσα και το ίδιο βράδυ θα βρεθεί στο δείπνο της Συμμαχίας.

Την άλλη μέρα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα κάνει τη συνέντευξη Τύπου και θα αναχωρήσει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα γνωρίζω από το πρωθυπουργικό γραφείο, διμερές ραντεβού με τον Ερντογάν δεν προβλέπεται και γιατί να προβλέπεται άλλωστε από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει τον οικοδεσπότη.

Συντάξεις χηρείας λόγω ψηφιακής κάρτας

Η χθεσινή ανακοίνωση της Νίκης Κεραμέως για τη μη περικοπή των συντάξεων χηρείας ήταν μια κίνηση που ανακούφισε πολλούς πολίτες που βασίζονται σε αυτά τα λεφτά. Χώρια που οι χήρες (και οι χήροι βεβαίως) είναι προνομιακό κοινό της ΝΔ που σκοράρει καλά στις μεγάλες ηλικίες.

Το μέτρο έχει ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια ανά έτος, η υπουργός Νίκη όμως μπόρεσε να το εξαγγείλει γιατί βλέπει τρελά νούμερα υπεραπόδοσης από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Μόνο το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου προέκυψαν υπερέσοδα πάνω από 500 εκ, κάτι που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο και για το υπουργείο Εργασίας, αλλά και για την κυβέρνηση εν γένει.

Οι εξηγήσεις για το τραπέζι με Σαμαρά

Δεν ενθουσιάστηκε το Mέγαρο Μαξίμου με την εικόνα τριών βουλευτών της Ν.Δ. να τρώνε με τον Αντώνη Σαμαρά στον Mαύρο Γάτο του Παγκρατίου. Το θέμα συζητήθηκε χθες στον πρωινό καφέ, όμως επικράτησε η πιο ψύχραιμη άποψη να ζητηθούν ορισμένες απαντήσεις από τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Γιώργο Καραμάνη και τον Θεόφιλο Λεονταρίδη που έφαγαν με τον πρώην πρωθυπουργό.

Το τηλέφωνο το έκανε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης που συνομίλησε με τον Μπάμπη Αθανασίου και εκεί άκουσε την απάντηση ότι οι τρεις προσπάθησαν να λειτουργήσουν ως γεφυροποιοί και όχι να διαμορφώσουν πλαίσιο αποχώρησης από τη ΝΔ, πράγμα που διευκρίνισαν και με μεσημεριανή τους ανακοίνωση.

Άλλωστε, ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους συνομιλητές του ότι δεν καίγεται να πάρει νυν βουλευτές της ΝΔ, πολλώ δε μάλλον όσο δεν έχουν παραιτηθεί από το κόμμα. Μια εξαίρεση θα γίνει μόνο για τον διαχρονικό του φίλο Μίλτο Χρυσόμαλλη.

Με πόσες ομάδες θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ;

Ο αιφνιδιασμός Πολάκη που ζητούσε παραίτηση Φάμελλου και επάνοδο του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μπορεί να δίχασε την μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο όσο παίρνουν οι μέρες μέχρι την Κεντρική Επιτροπή οργανώνονται τα στελέχη.

Αν και η Ρένα Δούρου έχει δείξει με κάθε τρόπο ότι η αντίδραση της έχει να κάνει με το ότι δεν είναι μείζον θέμα η αλλαγή ηγεσίας αλλά η στρατηγική του κόμματος, ο Νίκος Παππάς χθες έδειξε πως συντάσσεται με τον Σφακιανό βουλευτή. Επομένως στην κρίσιμη συνεδρίαση είναι πολύ πιθανό η εσωκομματική αντιπολίτευση της Κουμουνδούρου να χωριστεί σε υποομάδες.

Περιοδείες και στόχευση στο μέλλον

Ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει το βάρος του στις περιοδείες μιας και ξέρει πως το δυνατό του χαρτί είναι η επαφή με τους πολίτες. Τα χαμόγελα περισσεύουν στην Αμαλίας με τις δημοσκοπήσεις όμως δεν ξεχνούν πως εάν ο πρώην πρωθυπουργός βγει ακόμη περισσότερο στην κοινωνία, μόνο κέρδος θα έχουν.

Έτσι τις επόμενες ημέρες θα δούμε την ακόμη περαιτέρω ενεργοποίηση Τσίπρα μακριά από κλειστές ομάδες και αποκλεισμούς που του έκαναν κακό στο παρελθόν. Πήρε το μάθημα του αν και με σκληρό τρόπο.