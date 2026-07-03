Πώς ο Πατέρας Ταμπάκης «έκαψε» τους δημοσιογράφους του Guardian

Ζούμε σε μια εποχή που τα είδη της μουσικής όπως τα γνωρίσαμε στα 80ς και στα 90ς, έχουν σχεδόν πάψει να υφίστανται. Το ροκ δεν αφορά μόνο κιθάρες, αλλά άγριους ηλεκτρονικούς ήχους, ονειρικές ατμόσφαιρες, ακόμα και ραπάρισμα. Η ηλεκτρονική μουσική εισβάλλει στο indie rock, το hip hop παίρνει στοιχεία από jazz και κάπως έτσι καταργήσαμε τα σύνορα στη δημιουργία ποπ μουσικής. Κάπως έτσι, ένας ιερέας, ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, που λειτουργεί στην εκκλησία της Παναγίας στο Ναύπλιο, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς, κυκλοφόρησε ένα «σπιτικό» δίσκο, με τίτλο "Paradise Metal"από την underground εταιρεία Heat Crimes.

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Ο δίσκος παρουσιάζει μια πολυσυλλεκτικότητα σε ήχους. Θυμίζει dubstep, electro, drone και όχι μόνο. Ο Ταμπάκης αίζει κυρίως με μια άταστη ηλεκτρική κιθάρα (perdesiz), μπάσο και διάφορα παραδοσιακά όργανα. Ο δίσκος του έχει υμνηθεί μέχρι στιγμής από το Pitchfork, την «βίβλο» της σύγχρονης μουσικής έκφρασης (το βαθμολόγησε με 7,6/10, που είναι σχεδόν άριστα) αλλά και από media παγκόσμιας εμβέλειας όπως οι New York Times.

Tι μέλλει γενέσθαι

Ο πατέρας Διονύσιος δεν είναι σούπερ κοινωνικός τύπος και παραμένει αφοσιωμένος στο λειτούργημα του. Όμως παράλληλα, προετοιμάζεται για το πρώτο του live show στο Making Time Festival της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, στο ίδιο line-up με ονόματα όπως η Kim Gordon και οι Bicep!

Κάτι πολύ παράξενο που συνέβη με τον Ταμπάκη και τα ξένα media

Guardian

Δεν είναι απλός ενθουσιασμός, είναι παράνοια! Ο Guardian έκανε αφιέρωμα στο δίσκο του Ταμπάκη και σαν να έχασε την επαφή του με τον ρεαλισμό. Γράφει στο σχετικό social post:

«Η εκκλησία του πιστεύει πως οι ηλεκτρικές κιθάρες είναι έργο του διαβόλου. Αλλά ο Πατέρας Ταμπάκης είναι σε αποστολή να τα αλλάξει αυτά, με το δίσκο "Paradise Metal", ένα θρησκευτικό dubstep album που ξεπέρασε τους Daft Punk - Aphex Twin».

Tα σχόλια στη δημοσίευση τονίζουν την υπερβολή, πως η απόπειρα ενός ιερέα να δημιουργήσει μοντέρνα μουσική καταλήγει σε μια ισοπεδωτική αποθέωση: περιγράφεται ακατανόητα («θρησκευτικό dubstep») και μπαίνει στην ίδια πρόταση με δύο θρυλικά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Το μπέρδεμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν στο σχετικό άρθρο η μουσική του Ταμπάκη περιγράφεται και ως "techno" και κάποιοι σχολιαστές έχουν ήδη απορίες: «techno, dubstep ή doom metal, αποφασίστε, είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους είδη!»

Αξίζει τελικά η μουσική του Ταμπάκη;

Παίζει εκπληκτική κιθάρα ο Πάτερ Ταμπάκης, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης το "Paradise Metal" είναι γεμάτο από ενδιαφέροντες πειραματισμούς, με μπόλικες θρησκευτικές πινελιές (αναμενόμενο). Εμείς ξεχωρίσαμε το «Ντουμπάι Πάει» και το «Φλεξάρεις Κάργα», που είναι κάτι σαν θρησκευτικό trap, με στίχους όπως «φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και shorts». Γιατί το ξεχωρίσαμε; Γιατί μας προκάλεσε μια μικρή πυρκαγιά στα εγκεφαλικά κύτταρα. EYLOGICON.