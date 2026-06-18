Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη με λεωφορεία (22-24/6)

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για προσωρινές αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής από τον ΟΣΕ στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias.

Για τη διευκόλυνση των επιβατών, η μετακίνηση στο τμήμα Λειανοκλάδι – Θεσσαλονίκη (και αντίστροφα) θα πραγματοποιείται προσωρινά με λεωφορεία της Hellenic Train.

Δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη (IC50 & IC56)

Οι αμαξοστοιχίες θα λειτουργούν κανονικά μέχρι το Λειανοκλάδι. Στη συνέχεια, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία με προορισμούς:

Θεσσαλονίκη (Απευθείας)

Πλατύ (Απευθείας)

Κατερίνη (Απευθείας)

Παλαιοφάρσαλο – Λάρισα

Θα είναι διαθέσιμο επιπλέον λεωφορείο με αφετηρία τον Παλαιοφάρσαλο (ώρες αναχώρησης: 10:00 και 21:00), το οποίο θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Λάρισα, Κατερίνη, Πλατύ και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Αθήνα (IC51 & IC57)

Λειανοκλάδι θα γίνεται με λεωφορεία, και από εκεί η διαδρομή προς Αθήνα θα συνεχίζεται κανονικά με τρένο.

Δρομολόγια και ώρες αναχώρησης λεωφορείων:

Θεσσαλονίκη – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 05:55 και 16:49.

Πλατύ – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 06:20 και 17:14.

Κατερίνη – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 06:43 και 17:37.

Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος – Λειανοκλάδι: Αναχωρήσεις στις 07:26 και 18:20.

Παράλληλα, θα λειτουργεί λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη (αναχωρήσεις στις 05:55 και 16:49) που θα καλύπτει διαδοχικά τους σταθμούς Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλο με προορισμό το Λειανοκλάδι.

Σημειώνεται ότι όλα τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία τροποποίηση