Hellenic Train: Αλλαγές στα δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη με λεωφορεία (22-24/6)

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για προσωρινές αλλαγές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026.
Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής από τον ΟΣΕ στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias.
Για τη διευκόλυνση των επιβατών, η μετακίνηση στο τμήμα Λειανοκλάδι – Θεσσαλονίκη (και αντίστροφα) θα πραγματοποιείται προσωρινά με λεωφορεία της Hellenic Train.
Δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη (IC50 & IC56)
Οι αμαξοστοιχίες θα λειτουργούν κανονικά μέχρι το Λειανοκλάδι. Στη συνέχεια, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία με προορισμούς:
- Θεσσαλονίκη (Απευθείας)
- Πλατύ (Απευθείας)
- Κατερίνη (Απευθείας)
- Παλαιοφάρσαλο – Λάρισα
Θα είναι διαθέσιμο επιπλέον λεωφορείο με αφετηρία τον Παλαιοφάρσαλο (ώρες αναχώρησης: 10:00 και 21:00), το οποίο θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Λάρισα, Κατερίνη, Πλατύ και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Αθήνα (IC51 & IC57)
Λειανοκλάδι θα γίνεται με λεωφορεία, και από εκεί η διαδρομή προς Αθήνα θα συνεχίζεται κανονικά με τρένο.
Δρομολόγια και ώρες αναχώρησης λεωφορείων:
- Θεσσαλονίκη – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 05:55 και 16:49.
- Πλατύ – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 06:20 και 17:14.
- Κατερίνη – Λειανοκλάδι (Απευθείας): Αναχωρήσεις στις 06:43 και 17:37.
- Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος – Λειανοκλάδι: Αναχωρήσεις στις 07:26 και 18:20.
Παράλληλα, θα λειτουργεί λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη (αναχωρήσεις στις 05:55 και 16:49) που θα καλύπτει διαδοχικά τους σταθμούς Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλο με προορισμό το Λειανοκλάδι.
Σημειώνεται ότι όλα τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα θα εκτελούνται κανονικά, χωρίς καμία τροποποίηση
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