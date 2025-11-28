Hellenic Train: Αλλαγή στο δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο από Παρασκευή 28/11

Αλλαγή στο δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 22:14 της γραμμής Πειραιάς - Κιάτο γνωστοποίησε η Hellenic Train με ανακοίνωσή της από σήμερα Παρασκευή (28/11), αναφέροντας πως η αμαξοστοιχία θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατίο λόγω εργασιών στη γραμμή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, η διαδρόμη από το Ζευγολατιό μέχρι το Κιάτο θα καλύπτεται με λεωφορεία της Hellenic Train.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση»
