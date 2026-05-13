Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς - Αλλαγές στα δρομολόγια

Τι αλλάζει στα δρομολόγια της Hellenic Train καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς.

Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 14:30 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη - Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα - Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα - Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα.

