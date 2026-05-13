Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς - Αλλαγές στα δρομολόγια

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 14:30 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη - Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.
Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα - Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.
Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα - Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.
Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα.
- Eurovision 2026: Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας φέτος - Ανησυχίες για χειραγώγηση από το Ισραήλ
- Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»
- Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου
- Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Η κοινή ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου - «Δεν είναι μόνο προσωπική δικαίωση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.