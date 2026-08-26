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Hellenic Train: Διακοπή στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο

H Hellenic Train ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο.

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Προσωρινή διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος ανακοίνωσε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος η Hellenic Train από τις 09:36, λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία του Προαστιακού που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αλλαγές αναμένεται να σημειωθούν σε δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών καθώς και καθυστερήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στις 10:15 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια- Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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