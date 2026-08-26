«Είναι τελείως αντισεξουαλικό»: Το άβολο σχόλιο του Δημήτρη Οικονόμου στη Μάρω Καρούση

Μια άβολη στιγμή έλαβε χώρα σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, όταν η δημοσιογράφος Μάρω Καρούση εισήλθε στο πλατό για να παρουσιάσει τα σημερινά της θέματα στους τηλεθεατές.

Πριν καν προλάβει να φανεί στην κάμερα, ο Δημήτρης Οικονόμου, αφού την καλωσόρισε ξεκίνησε με το σχόλιο «Μάρω αυτό το βραχιόλι χαλάει κόσμο», μιλώντας για ένα ροζ αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε στον καρπό της.

Αρχικά η δημοσιογράφος προσπάθησε να απαντήσει χιουμοριστικά στο σχόλιο του παρουσιαστή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μάρω - κουνούπι 1-0, δεν με έχει πλησιάσει».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος την πλησίασε, έφερε το χέρι της μπροστά στη μύτη του και μύρισε το αντικουνουπικό βραχιόλι της συνεργάτιδάς του. «Δεν μυρίζει ωραία αυτό το πράγμα..πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι;» είπε.

Ο Γιάννης Πιτταράς συνέχισε τα πειράγματα λέγοντας στη Μάρω Καρούση πως «τον έχουν πάρει οι αναθυμιάσεις». Η κατάσταση άρχισε να γίνεται όλο και πιο άβολη όταν ο Δημήτρης Οικονόμου της είπε: «Για κορίτσι είναι πολύ αντισεξουαλικό, δε πειράζει, δικαίωμά σου».

Τότε η δημοσιογράφος του απάντησε με σοβαρό ύφος: Ξέρεις τι είναι πιο σέξυ από όλα; Η υγεία. Όχι παιδιά έτσι είναι. Θα μας τσιμπήσουν τα κουνούπια δηλαδή;»

Ο ίδιος επέμεινε λέγοντας: «Αυτό για γυναίκα δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό», με την Μάρω Καρούση να απαντά φανερώς ενοχλημένη «δεν πειράζει».

«Δεν θα τσακωθούμε κιόλας», διέκοψε ο Πιτταράς.

Ακολούθησε ο εξής έντονος διάλογος:

Καρούση: «Δεν είπες θα μας πάρεις βραχιόλια; Το είπες ή δεν το πες»

Οικονόμου: «Άσε με εμένα τι θα κανω . Το είπα ναι. Έβαλες το βραχιόλι που βρομάει τώρα; Σε πλησιάζει κάποιος να σου πει κάτι και μυρίζει αυτή την μυρωδιά»

«Να σας θυμίσω ότι είμαστε στον αέρα» είπε ο Γιάννης Πιτταράς, στην προσπάθεια του να κατευνάσει τα πνεύματα.