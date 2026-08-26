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«Τα πιο κουλ nepo babies»: Η γαζέλα κόρη της Σίντι Κρόφορντ με τον γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ στο US Open

Η κοινή εμφάνιση της Κάια Γκέρμπερ και του Χόμερ Γκιρ τo US Open αποδεικνύει ότι κάποια «nepo babies» μπορούν να είναι κουλ.

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Κάια Γκέρμπερ - Χόμερ Γκιρ
Κάια Γκέρμπερ - Χόμερ Γκιρ | Facebook / New York Mickey
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Το US Open δεν είναι μόνο τένις αλλά και το απόλυτο celebrity spot της Νέας Υόρκης, και αυτή τη φορά είχε άρωμα Χόλιγουντ, καθώς κοινή εμφάνιση πραγματοποίησε η κόρη του σούπερ μοντέλου, Σίντι Κρόφορντ, με τον γιο του Ρίτσαρντ Γκιρ.

Τα βλέμματα των παπαράτσι τράβηξε η εντυπωσιακή Κάια Γκέρμπερ, επιλέγοντας total black look με μαύρα γυαλιά ηλίου, αποδεικνύοντας ότι είναι όσο κουλ όσο η μητέρα της.

Ο Χόμερ Γκιρ, δίπλα της, δεν πέρασε απαρατήρητος, ακοουθώντας το ίδιο μοτίβο του ανεπίτήδευτα κουλ στυλ.

Οι δύο νεαροί κουβαλούν ήδη δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα επώνυμα του Χόλιγουντ και κάθε δημόσια εμφάνισή τους γίνεται viral. Οι δυό τους στo US Open αποδεικνύουν ότι κάποια «nepo babies» μπορούν να είναι κουλ.

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