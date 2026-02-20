Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο, καθώς και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, προχωρά η Hellenic Train ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος των παρεμβάσεων είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται εξαιτίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026, ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα Προαστιακού Πάτρας

Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 & 22.02.2026), ως εξής:

14307: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 23:32

14309: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 00:32

14308: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 00:07

15300: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 01:07