Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο, καθώς και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, προχωρά η Hellenic Train ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος των παρεμβάσεων είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται εξαιτίας του Πατρινού Καρναβαλιού.
Συγκεκριμένα από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026, ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.
Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα Προαστιακού Πάτρας
Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 & 22.02.2026), ως εξής:
- 14307: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 23:32
- 14309: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 00:32
- 14308: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 00:07
- 15300: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 01:07
