Μενού

Hellenic Train: Ενίσχυση δρομολογίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η Hellenic Train όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της ενίσχυσε τα δρομολόγια της γραμμής Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Reader symbol
Newsroom
Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο, καθώς και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, προχωρά η Hellenic Train ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος των παρεμβάσεων είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται εξαιτίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη 19/02/2026 έως και την Τρίτη 24/02/2026, ενισχύονται, κατά περίπτωση και αναλόγως της ζήτησης, λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο – Πάτρα – Κιάτο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει προβλεφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, με επιπλέον ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Έκτακτα δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα Προαστιακού Πάτρας

Ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 & 22.02.2026), ως εξής:

  • 14307: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 23:32
  • 14309: Άγιος Ανδρέας – Ρίο: αναχώρηση 00:32
  • 14308: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 00:07
  • 15300: Ρίο – Άγιος Ανδρέας: αναχώρηση 01:07

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ