Hellenic Train: Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων της Hellenic Train για τη συμπλήρωση 3 ετών από τα Τέμπη.

Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη
Τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

