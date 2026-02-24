Hellenic Train: Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».