Hellenic Train: Χωρίς τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη
Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Συγκλονιστικό βίντεο: Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
- Στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.