Hellenic Train: Με λεωφορεία τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο από το Σάββατο

Με λεωφορεία θα εκτελούνται από το Σάββατο (31/1) και μέχρι νεοτέρας τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

τρένο
Γραμμές του τρένου. | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Από to Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μέχρι νεωτέρας, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Σάκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιος (στάση).

Επίσης, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 (Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη), τα οποία θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

