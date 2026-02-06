Hellenic Train: Ποια δρομολόγια καταργούνται σήμερα

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:
- 1546 – 1554 – 1556 (Αθήνα – Χαλκίδα)
- 1551 – 1557 – 1559 (Χαλκίδα – Αθήνα)
- 1326 (Αθήνα – Κιάτο)
- 2301 (Κιάτο – Αθήνα)
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.
Επισημαίνεται ότι τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκέλεια, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιος, ενώ τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Πύργος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί, Ζεφύρι και Ζευγολατιό.
- Η πιο διάσημη ελληνική βρισιά έγινε viral στην Τουρκία και για όλα ευθύνεται μια σαπουνόπερα
- Αντιδράσεις για διαφημιστικό σποτ για το καλαματιανό καρναβάλι: «Κατάπτυστο, να αποσυρθεί άμεσα»
- «Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ»: Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα
- Ρατσιστική ανάρτηση του Τραμπ για τους Ομπάμα: Αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε βίντεο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.