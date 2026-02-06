Μενού

Hellenic Train: Ποια δρομολόγια καταργούνται σήμερα

Καταργήσεις δρομολογίων του Προαστιακού, λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην σημερινή απεργία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Reader symbol
Newsroom
Συρμός του Προαστιακού
Συρμός του Προαστιακού της Hellenic Train | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:

  • 1546 – 1554 – 1556 (Αθήνα – Χαλκίδα)
  • 1551 – 1557 – 1559 (Χαλκίδα – Αθήνα)
  • 1326 (Αθήνα – Κιάτο)
  • 2301 (Κιάτο – Αθήνα)

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.

Επισημαίνεται ότι τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκέλεια, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιος, ενώ τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Πύργος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί, Ζεφύρι και Ζευγολατιό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ