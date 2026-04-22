Hellenic Train: Σύγκρουση τρένου με ζώο στη Σκύδρα – Σε εξέλιξη η μεταφορά των επιβατών με λεωφορεία

Μια απρόσμενη καθυστέρηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο δρομολόγιο 1732 που εκτελούσε τη διαδρομή από την Έδεσσα προς τη Θεσσαλονίκη.
Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 07:36 λίγο μετά τον σταθμό της Σκύδρας, όταν προσέκρουσε σε ζώο που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής.
Χάρη στις άμεσες ενέργειες του προσωπικού της Hellenic Train, η βλάβη αποκαταστάθηκε εν μέρει περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, επιτρέποντας στο τρένο να επιστρέψει με ασφάλεια στον σταθμό της Σκύδρας.
Για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας, η εταιρεία επιστράτευσε λεωφορεία προκειμένου οι δέκα επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.
- Ιταλία: Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε «πιστοποιημένη ηλίθια» την Μελόνι
- Χαμός στον άερα του Action 24 με Ρωμανό και Γιαννακοπούλου - «Ουρλιάζετε επί μία ώρα»
- Η διπλή ναζιστική σφαγή στο Μεσόβουνο Κοζάνης και ο «φον Πούλος»
- Βασίλης Τερλέγκας: «Τραγουδούσα σε κοτέτσι στα Μέγαρα» – Η εξομολόγηση για τα σκυλάδικα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.