Hellenic Train: Σύγκρουση τρένου με ζώο στη Σκύδρα – Σε εξέλιξη η μεταφορά των επιβατών με λεωφορεία

Μια απρόσμενη καθυστέρηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο δρομολόγιο 1732 που εκτελούσε τη διαδρομή από την Έδεσσα προς τη Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στις 07:36 λίγο μετά τον σταθμό της Σκύδρας, όταν προσέκρουσε σε ζώο που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής.

Χάρη στις άμεσες ενέργειες του προσωπικού της Hellenic Train, η βλάβη αποκαταστάθηκε εν μέρει περίπου σαράντα λεπτά αργότερα, επιτρέποντας στο τρένο να επιστρέψει με ασφάλεια στον σταθμό της Σκύδρας.

Για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας, η εταιρεία επιστράτευσε λεωφορεία προκειμένου οι δέκα επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.