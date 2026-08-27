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Hellenic Train: Τρένο παρέσυρε άτομο στις γραμμές πριν τον Σταθμό της Λάρισας

H Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αμαξοστοιχία του Προαστιακού που εκτελούσε δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη παρέσυρε άτομο, στις γραμμές πριν τον Σταθμό της Λάρισα.

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Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train | Eurokinissi
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Την παράσυρση ατόμου από αμαξοστοιχία του Προαστιακού που εκτελούσε δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 09:12, όταν ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες (Θεσσαλονίκη- Λάρισα), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν τον Σταθμό της Λάρισας.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ακολούθησε το πρωτόκολλο, ενεργοποιώντας το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παραμένει στο σημείο, όπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

 

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