Τα 5 δισ. από το νέο Κλιματικό Ταμείο, η απόβαση των γαλάζιων υπουργών και το γεύμα Μητσοτάκη-Badenoch

Σήμερα (27/08) θα περιμένουμε καλά μαντάτα από τις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα πάρει λεφτά από το νέο Κλιματικό Ταμείο, με αρκετά λαϊκά προγράμματα. Τα λεφτά από φέτος ως το 2032 δεν είναι διόλου αμελητέα, μιλάμε για 5,3 δισ.με συγκεκριμένα προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα: ένα μεγάλο νέο Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, με δράσεις αναβάθμισης υποδομών και ενεργειακής εξοικονόμησης, 280.000 νέες αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, 280 νέες κατοικίες με βιοκλιματικά πρότυπα για ευάλωτες οικογένειες, αλλά και ένα πρόγραμμα επιδοτούμενου leasing για ηλεκτροκίνηση. Την ελληνική πρόταση δούλεψαν τα συναρμόδια υπουργεία υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου Χατζηδάκη μαζί με τον Σκέρτσο και υπεβλήθη στην Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο.

Το ραντεβού με τους γαλάζιους βουλευτές

Εκτός από το υπόλοιπο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ξεκινά με τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνάντηση που θα έχει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής με τους βουλευτές της ΝΔ στην Α' και τη Β' Θεσσαλονίκης. Μαζί του θα έχει συνεργάτες του, αλλά και τον πρόεδρο της γαλάζιας Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς, και εκεί καταγράφονται προτάσεις και ανησυχίες, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η κυβέρνηση να παρεμβαίνει.

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Γαλάζια απόβαση υπουργών

Χθες (26/08) οριστικοποιήθηκε ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών υπουργών και υφυπουργών σε 16 νομούς της Κεντρικής, της Ανατολικής και της Δυτικής Μακεδονίας που έχει επιμεληθεί ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης. Η ιδέα είναι απλή, αλλά όχι αυτονόητη: κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή πριν τη ΔΕΘ, σε κάθε νομό θα πάει ένας υπουργός ή υφυπουργός, όχι απλά καταγράφοντας προβλήματα, αλλά κομίζοντας θετικές ειδήσεις και μαντάτα για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Και μαθαίνω ότι άπαντες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του γαλάζιου γραμματέα, ώστε να μαζευτούν και οι διαρροές της ΝΔ προς τα δεξιά.

Το παρασκήνιο του γεύματος

Κρίνοντας από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μαξίμου, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών Kemi Badenoch κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική ήταν. Κι αυτό γιατί ο Μητσοτάκης και η Βρετανή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχαν μια απλή συνάντηση γνωριμίας, αλλά ένα γεύμα εργασίας με αρκετά εκτεταμένη ατζέντα. Αυτό που επίσης παρατήρησα ήταν πως δίπλα στους Μητσοτάκη και Badenoch βρίσκονταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας Tom Tugendhat. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ και πρόεδρος του Eurogroup και ο Tugendhat γνωρίζονται εδώ και χρόνια και συνδέονται με φιλική σχέση - και, μάλιστα οι δύο υπουργοί ήταν εκείνοι που ρύθμισαν τις λεπτομέρειες του ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, σε μια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η παρουσία Πιερρακάκη και Tugendhat μάλλον επιβεβαιώνει ότι Μητσοτάκης και Badenoch είχαν πολλά περισσότερα να πουν από τα τυπικά μιας πρώτης γνωριμίας.

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Παπασταύρου – Χαρδαλιάς: Πράσινες Ανάσες

Κάποιες φορές, η είδηση δεν βρίσκεται μόνο στα εκατομμύρια, αλλά στα χρόνια αναμονής. Στην παρουσίαση του προγράμματος «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», οι δήμαρχοι Βύρωνα και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας έδωσαν το μέγεθος της παρέμβασης: στον Βύρωνα μίλησαν για εκκρεμότητα 40 ετών στο Θέατρο Βράχων, ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα 100 χρόνια από την πρώτη κατοίκηση της πόλης, προχωρά η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του προσφυγικού συνοικισμού. Το πρόγραμμα, ύψους 60,4 εκατ. ευρώ, φέρνει 13 παρεμβάσεις αστικής και περιβαλλοντικής ανάπλασης σε δήμους της Αττικής. Πάρκα, πλατείες, ποδηλατόδρομοι, πράσινο, φωτισμός, διαδρομές περιπάτου και δημόσιοι χώροι περνούν από τις εξαγγελίες στα έργα.