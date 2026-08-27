Χιλιάδες νεκρά ψάρια και ανυπόφορη δυσοσμία στον Ιλισσό: Υγειονομική «βόμβα» δίπλα στον αστικό ιστό

Σε ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή και άμεσο υγειονομικό κίνδυνο έχει μετατραπεί η περιοχή των εκβολών του ποταμού Ιλισσού, στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στα όρια των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου. Οι εικόνες που καταγράφονται στο σημείο είναι αποκαρδιωτικές, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και τον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων έργων.

Ειδικότερα, στο τμήμα όπου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα, οι συνεχιζόμενες τεχνικές παρεμβάσεις άφησαν πίσω τους μια ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά. Μετά την άντληση των θαλασσινών υδάτων για τις ανάγκες των εργασιών, αποκαλύφθηκε ένα μακάβριο θέαμα: χιλιάδες νεκρά ψάρια βρίσκονται εγκλωβισμένα στον βούρκο, αποσυντιθέμενα κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία από την αποπνικτική δυσοσμία, η οποία προσομοιάζει με ανοιχτό αγωγό λυμάτων. Τα στάσιμα, σκουρόχρωμα ύδατα είναι εμφανώς επιβαρυμένα με πετρελαιοειδή και λιπαντικά, ενώ η περιοχή έχει μετατραπεί σε χωματερή, γεμάτη από πλαστικά, αφρολέξ και οικοδομικά υλικά.

Το ζήτημα υπερβαίνει τη σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και συνιστά άμεση υγειονομική απειλή, δεδομένου ότι η εστία αποσύνθεσης και μόλυνσης εφάπτεται του πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η πλήρης απουσία περιβαλλοντικής μέριμνας από τους αρμόδιους φορείς.

Στις ελάχιστες υδάτινες κοιλότητες που έχουν απομείνει, εκατοντάδες μικρότερα ψάρια δίνουν μάχη επιβίωσης, καταδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε η παραμικρή πρόνοια για τη διάσωση και την ορθή απομάκρυνση της τοπικής ιχθυοπανίδας πριν και κατά τη διάρκεια των τεχνικών παρεμβάσεων.