Χιλιάδες στο Σύνταγμα ενάντια στον «αντεργατικό» προϋπολογισμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν το ΠΑΜΕ, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία εργαζομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για έναν «αντεργατικό» προϋπολογισμό που επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, ενώ παράλληλα εκφράζουν αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών. Στο συλλαλητήριο παραβρίσκεται και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι προσυγκεντρώσεις ξεκίνησαν νωρίτερα από την Παλαιά Βουλή και τα Προπύλαια, καταλήγοντας στο Σύνταγμα, την ώρα που στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.