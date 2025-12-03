Χημικά κατά οδηγών ταξί στο υπουργείο Μεταφορών: Ζητούσαν συνάντηση με τους αρμόδιους

Ένταση ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και δυνάμεων των ΜΑΤ σημειώθηκε στην πύλη του υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις 14:00, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά τους, από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας απεργοί μαζεύτηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουν συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.