Χιόνια στον Παρνασσό: Με αλυσίδες η πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο

«Φρέσκο» χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, τουλάχιστο 15 εκατοστά όπως μας ενημερώνει μέσα από το επίσημο account του στο Instagram @parnassosski_official!
Η πρόσβαση από όλους τους δρόμους γίνεται μόνο με αλυσίδες, οπότε αν δεν τις διαθέτετε είτε θα πρέπει να τις προμηθευτείτε, είτε να μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την περιοχή.
Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και καλή απόλαυση στους λάτρεις των χειμερινών σπορ!
