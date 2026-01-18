Χιονισμένο τόξο από Οίτη έως Τρίκαλα Κορινθίας: Η Ελλάδα σε χειμερινό σκηνικό

Σε πλήρη χειμωνιάτικη διάθεση ξύπνησε σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ντύνοντας τα τοπία στα λευκά και δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ.
Από τα ξημερώματα, τα ορεινά της Φθιώτιδας δέχονται πυκνές νιφάδες, με το χιόνι να «στρώνει» σε αρκετά σημεία. Παρά το έντονο φαινόμενο, το οδικό δίκτυο παραμένει προσβάσιμο, χωρίς σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Χωριά της δυτικής Φθιώτιδας και της Οίτης - όπως το Κουμαρίτσι και η Παύλιανη - ξύπνησαν σε λευκό φόντο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στο Νεοχώρι Υπάτης, την Καστανιά, τον Τυμφρηστό και περιοχές κοντά στα σύνορα Φθιώτιδας–Ευρυτανίας.
Στα ορεινά της Πελοποννήσου, τα Τρίκαλα Κορινθίας θυμίζουν ήδη χειμερινό θέρετρο, ενώ χιόνι πέφτει και σε άλλες γνωστές περιοχές, όπως τα Χάνια Πηλίου, το Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, το Περτούλι και η Αράχωβα.
Την ίδια στιγμή, τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας παραμένουν ανοιχτά και υποδέχονται επισκέπτες που εκμεταλλεύονται το πρώτο ουσιαστικό κύμα χιονιού.
Σε λειτουργία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα χιονοδρομικά Παρνασσού, Καλαβρύτων, Καϊμακτσαλάν, Βασιλίτσας, Πισοδερίου, Ανηλίου, 3–5 Πηγαδιών, Λαϊλιά και Φαλακρού.
Το παράδοξο του Ολύμπου: Χιονίζει χαμηλά, λιακάδα ψηλά
Εντύπωση προκαλεί ένα ιδιαίτερα παράδοξο φαινόμενο: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα καταγράφονται χιονοπτώσεις -ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα - στις κορυφές του Ολύμπου επικρατεί… λιακάδα.
Οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών, σε υψόμετρο περίπου 2.700 μέτρων, δείχνουν απόλυτη διαύγεια και ηλιοφάνεια, σε πλήρη αντίθεση με τις έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται χαμηλότερα.
