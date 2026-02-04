Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες από τη σύγκρουση της λέμβου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εχθές το βράδυ (4/2) και ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου δήλωσε ότι ίσως κάποιοι τραυματίες να χρειαστούν αεροδιακομιδή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο διοκητής Χρήστος Τσιαχρής δήλωσε ότι από τους 25 τραυματίες, όσοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενδέχεται να πάρουν εξιτήριο ανάμεσα τους και δέκα παιδιά που παρουσιάζουν καλή εικόνα στην παιδιατρική κλινική.

Ωστόσο, ανέφερε ότι πέντε άτομα είναι πιο βαριά τραυματισμένα και βρίσκονται στη χειρουργική κλινική, με άτομα μάλιστα να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα στους 25 τραυματίες, είναι και μια λιμενικός, ενώ οι υπόλοιποι 24 έχουν καταγωγή από το Αφγανιστάν.

«Αναμένουμε αν χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή οποιουδήποτε χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα σε άλλο νοσοκομείο», δήλωσε, και συμπλήρωσε: «Προς το παρόν, είναι πιθανό για δύο με τρία άτομα. Θα το κρίνουν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο διοικητής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από εχθές το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα, έγιναν πέντε χειρουργία.

Διοικητής Νοσοκομείου Χίου: «Δεν έχουμε ζήτημα πνιγμιού»

Μιλώντας στο Mega, ο διοικητής άφησε να εννοηθεί ότι τα τραύματα προήλθαν από τη σύγκρουση, τονίζοντας όμως ότι αναμένεται η η νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

«Ναι. Βέβαια αυτό εγώ δεν μπορώ να σας το πω επίσημα, αλλά δεν είχαμε πνιγμό. Οι περισσότεροι είχαν υποθερμία όταν έφτασα, που είναι λογικό καθώς έπεσαν στη θάλασσα, αλλά επειδή έχω ερωτηθεί από πολλούς δημοσιογράφους, ούτε άτομα που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς είχαμε, ούτε από αυτούς που νοσηλεύονται να έχουμε ζήτημα πνιγμιού», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Τραγωδία στη Χίο: Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι έγκυες τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των τραυματιών ήταν και δύο έγκυες γυναίκες, οι οποίες δυστυχ'ως απέβαλαν.

Ο Χρήστος Τσιαχρής, ενημέρωσε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονται , σε καλή κατάσταση η μία, ενώ η άλλη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά σε επέμβαση για την αποβολή του εμβρύου.





