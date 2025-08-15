Χίος: Μάχη με το χρόνο δίνουν και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση

Μάχη με τη φωτιά στη θέση Καμπιά της Χίου έδωσαν όλη τη νύχτα Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής. Στόχος να σταματήσουν τη διάδοσή της και προπαντός να μην πλησιάσει στα Λεπτόποδα και κυρίως να μην περάσει προς την μεριά του Κεράμου.

Στελέχη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας εξέφραζαν σήμερα το πρωί τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Στο μεταξύ μεγάλη μάχη με το χρόνο δίνουν και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Βουλευτή Νότη Μηταράκη ήδη έχουν αποκαταστήσει το 40% της ηλεκτροδότησης στη Βολισσό.

Επίσης σύμφωνα με τον κ. Νότη Μηταράκη, αύριο Σάββατο θα έρθουν στη Χίο συνεργεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων σε όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.