Θύμα κακοποίησης έπεσε μια 82χρονη γυναίκα στη Χίο, στην οποία ασκήθηκε σωματική βία από 67χρονη οικιακή βοηθό που είχε αναλάβει τη φύλαξή της.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό, οι οποίες μάλιστα τοποθετήθηκαν εντός σπιτιού από τους συγγενείς της όταν άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο γιος της στο politischios.gr, η οικογένεια είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης, λόγω της κατάστασης της υγείας της. Έπειτα από συστάσεις, εντόπισε την 67χρονη γυναίκα, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση. Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα σημάδια αυτά, οδήγησαν στην απόφαση τοποθέτησης κάμερας την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο, όπως φαίνεται και στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega.

Χίος: Συνελήφθη η οικιακή βοηθός

Μετά την προβολή του υλικού, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.