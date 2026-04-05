Χίος: Οικιακή βοηθός κακοποιούσε τον ηλικιωμένο που φρόντιζε - Δικογραφία για σωματική βλάβη

Συνελήφθη οικιακή βοηθός στη Χίο καθώς φέρεται να χτύπησε τον ηλικιωμένο άνδρα για τον οποίο εργαζόταν. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Η συλληφθείσα φαίνεται να του προκάλεσε τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και να του έδεσε τα χέρια σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που προσκόμισε στην Αστυνομία η κόρη του θύματος. Το υλικό είχε ληφθεί από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι των γονιών της, όπου διέμεναν μαζί με την οικιακή βοηθό.

Η κόρη του ηλικιωμένου κατήγγειλε επίσης ότι παρόμοιο περιστατικό βίας είχε σημειωθεί εις βάρος της μητέρας της περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας και την αποκάλυψη της υπόθεσης.