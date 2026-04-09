Χίος: Πρόσφυγας βγήκε από τη ΜΕΘ μετά από 64 ημέρες νοσηλείας

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε 64 ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά του Μυρσινιδίου στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα πρόσφυγας που νοσηλευόταν για 64 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά το τραγικό περιστατικό, αναμένεται να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κανονικό θάλαμο του Νοσοκομείου Χίου.

Πρόκειται για την πρόσφυγα που βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και έχασε το έμβρυό της, ενώ η ίδια υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξεις εσωτερικών οργάνων.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Σμυρνιούδης, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου κρίθηκε πως η κατάσταση της υγείας της επέτρεπε την έξοδό της από τη ΜΕΘ, ώστε η νοσηλεία της να συνεχιστεί πλέον σε κλινική του νοσοκομείου.

Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται η οικογένειά της — ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους που επέζησαν από το ναυάγιο, ενώ η οικογένεια θρηνεί την απώλεια του 13χρονου γιου τους.

Οι δικοί της άνθρωποι περιμένουν με ελπίδα την πλήρη ανάρρωσή της και τη στιγμή που θα μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.