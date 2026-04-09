Ανάλυση Guardian: Σε έναν πόλεμο δίχως νικητές, ο Νετανιάχου μοιάζει ο μεγαλύτερος χαμένος

Σε έναν πόλεμο όπου δεν υπάρχει κανένας νικητής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται ότι χάνει τα περισσότερα, με την εξαιρετικώς εύθραυστη εκεχειρία των δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ύστερα από χρόνια απειλών κατά του Ιράν, τις επιδείξεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την άσκηση διπλωματικής πίεσης σε διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ, ώστε να συμφωνήσουν στην έναρξη του πολέμου, οι εξελίξεις αποδείχθηκαν αποτυχία.

Οι πληροφορίες των μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, που αποδείκνυαν ότι η αλλαγή καθεστώτος θα ήταν δύσκολη υπόθεση και άρα ήταν «κωμικά» τα ισραηλινά στοιχεία περί απλής υπόθεσης, αποδείχθηκαν ορθές. Η εκτίμηση του Ισραήλ για πόλεμο μόλις μερικών ημερών, στο καλό σενάριο, και μερικών εβδομάδων, στο κακό, διαψεύστηκαν πανηγυρικά.

Ακόμα και πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου ασκούσε πιέσεις στον Τραμπ να μην συμφωνήσει με την κατάπαυση πυρός.

Ο Αμερικανός, πάλι, μέσα στην ίδια μέρα εξαπέλυσε πρωτοφανείς απειλές να αφανίσει το Ιράν και στη συνέχεια υπαναχώρησε ανακοινώνοντας εκεχειρία. Κατά πληροφορίες, παραγκώνισε τον σύμμαχό του από τις συνομιλίες.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την Ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν ήταν καν κοντά στο τραπέζι, όταν λαμβάνονταν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας» έγραψε στο X ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ.

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και οι πολίτες έδειξαν πρωτοφανή αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν κατάφερε κανέναν από τους στόχους, που μόνος όρισε. Θα χρειαστούμε χρόνια για να επιδιορθώσουμε την πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω της αλαζονείας, της αμέλειας και της έλλειψης στρατηγικής προετοιμασίας» καταδίκασε ο ίδιος.

נתניהו הוביל אותנו למפולת אסטרטגית. היה פה שילוב מחפיר של יוהרה, חוסר אחריות,עבודת מטה רשלנית, שקרים שנמכרו לאמריקאים ופגעו באמון בין המדינות. הצלחה צבאית שהפכה לאסון מדיני.



לישראל לא היתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת… pic.twitter.com/s4IqOQe098 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 8, 2026

Ο επικεφαλής του αριστερού Δημοκρατικού κόμματος, Γιαΐρ Γκολάν, χαρακτήρισε, επίσης, την εκεχειρία «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου.

«Υποσχέθηκε μία ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές. Και αυτό που πήραμε ήταν την πιο μεγάλη στρατηγική ήττα που έχει γνωρίσει το Ισραήλ» ανέφερε σε ανάρτησή του.

נתניהו נכנס למלחמה כדי למחוק את חרפת ה-7 באוקטובר, עם פנטזיות על ניצחון מוחלט והפלת המשטר באיראן.

בפועל - במקום לפרק את ציר הרשע, הוא רק חיזק אותו, ואיראן יוצאת מהאירוע כשידה מבחינה אסטרטגית על העליונה.



נתניהו הוכיח שהוא סכנה לביטחון ישראל ובלתי כשיר להיות עוד יום אחד בשלטון.… pic.twitter.com/rWTbIw1Lxq — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) April 8, 2026

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου στοιχημάτισε τα πάντα στον πόλεμo και στην αποτυχία του να εξασφαλίσει την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, την κατάσχεση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της Τεχεράνης ή την ουσιαστική υποβάθμιση του κράτους.

Η παγκόσμια θέση του Ισραήλ, η οποία είχε ήδη αμαυρωθεί από τις φρικαλεότητες στη Γάζα, έχει πληγεί, ίσως ανεπανόρθωτα.

Από την πλευρά της ασφάλειας, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν ενισχυθεί καθώς η Τεχεράνη -τουλάχιστον προς το παρόν- έχει πετύχει τον βασικό του στόχο: να επιβιώσει έναν ολόκληρο μήνα απέναντι στις επιθέσεις από δύο στρατιωτικά μεγαθήρια.

Και παρότι είναι πολλοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιθέσεων, το καθεστώς μοιάζει σαν τη Λερναία Ύδρα, πάντα έχει να εμφανίσει κι άλλα κεφάλια, εξίσου ισχυρά.

Η επιμονή του Νετανιάχου για συνεχείς επιθέσεις στο νότιο Λίβανο φαίνεται, επίσης, αλαζονική, δεδομένου ότι η δηλωμένη πρόθεση του Ισραήλ να δημιουργήσει μια νέα ζώνη ασφαλείας θέτει τις δυνάμεις του σε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ιστορικά έχουν αποδειχθεί επιδέξιοι στο να πολεμούν στο δικό τους έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φρικτές και απροειδοποίητες μαζικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο μοιάζουν με μια τιμωρητική πράξη εκτοπισμού, αφού δεν μπορεί να επιτεθεί σε ιρανικούς στόχους.

Οι επιπτώσεις όσον αφορά την κοινή γνώμη και τη διπλωματία είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σοβαρές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Ήδη στις ΗΠΑ υπάρχουν συνεχείς διαμαρτυρίες, απ΄όλες τις πλευρές, για «τον πόλεμο στον οποίο έσυρε τον Τραμπ». Ο Ισπανός πρωθυπουργός, παράλληλα, κατέκρινε τον Ισραηλινό ομόλογό του για την «περιφρόνησή του για τη ζωή και το διεθνές δίκαιο».

Υπάρχει και άμεσος πολιτικός αντίκτυπος, σε μία εκλογική χρονιά. Αντί να μεταμορφώσει την ασφάλεια του Ισραήλ, θα βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει κανέναν από τους κύριους στόχους του.