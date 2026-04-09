Ο ρόλος της Μαρέβας στην απαγόρευση των social, οι φιλοδοξίες της Παπανδρέου και οι διαψεύσεις του Κέλλα

Μία άλλη Παπανδρέου, όχι από τη μεριά της πολιτικής οικογένειας, μονοπωλεί τη συζήτηση στο πολιτικό παρασκήνιο αυτές τις ημέρες. Είναι η Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, η οποία και έχει χειριστεί κατά βάση τον φάκελο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Της χρεώνονται διάφορα πολιτικά παιχνίδια και φιλοδοξίες, όμως φίλοι της έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα media και απαντούν για λογαριασμό της. Θυμίζουν ότι ήταν μπροστάρισσα στην έφοδο που έγινε στο σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου, ενώ οι βουλευτές της Ν.Δ. επικαλούνταν τους ελέγχους της εκείνη την περίοδο και για την υπόθεση Παπαντωνίου. «Τότε δεν τους άρεσε και τώρα τους χαλάει;», λένε οι φίλοι.

Οι φιλοδοξίες της Πόπης

Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι φιλοδοξίες και δεν κρύβονται και είναι απολύτως θεμιτές. Κατά πληροφορίες η σύμβαση της Παπανδρέου θα ανανεωθεί για μία τριετία, αφού εγκριθεί από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο όπου τώρα εξετάζεται. Κάποιοι λένε -και μάλλον αυτό είναι το κυρίαρχο κουτσομπολιό στους νομικούς κύκλους- ότι έχει φιλοδοξία αργότερα στην καριέρα της να χτυπήσει και τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Σε λίγους μήνες αποχωρεί η Ρουμάνα Λάουρα Κοβέσι και στη θέση της θα πάει ο Γερμανός Ρίτερ, όμως στο μέλλον κανείς δεν ξέρει.

Οι διαψεύσεις του Κέλλα

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας παίρνει δεξιά και αριστερά τηλέφωνο και λέει σε όλους τους τόνους ότι έχει διαβεβαιώσεις από το Μαξίμου ότι το όνομα του δεν περιλαμβάνεται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά ηχογραφήσεις του 2022 και λέγεται ότι θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες. Η στήλη σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και βεβαίως δεν μπορούμε να προκαταλαμβάνουμε εξελίξεις, όμως να θυμίσουμε ότι και άλλοι έσκιζαν τα ρούχα τους ότι δεν περιλαμβάνονταν και τώρα τρέχουν. Επίσης και άλλοι είχαν διαβεβαίωση από το Μαξίμου για λογής λογής πράγματα, όμως έμειναν στον άσσο. Γενικώς η αξιοπιστία του Μαξίμου ελέγχεται αυτή την περίοδο.

Ο ρόλος Μαρέβας στην απαγόρευση

Το θέμα της απαγόρευσης χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ήταν μια κυβερνητική πρωτοβουλία που κρύβει την παρέμβαση της συζύγου του Πρωθυπουργού Μαρέβας Μητσοτάκη. Το λέω μετά λόγου γνώσεως, καθώς η ίδια έχει πολύ ισχυρή άποψη για το θέμα κι έχει επηρεάσει σε αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ούτως ή άλλως είχε αντίστοιχη αντίληψη για τις βλαπτικές συνέπειες στα νέα παιδιά. Η Ελλάδα έτσι γίνεται μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση αν και καταλαβαίνω ότι αρκετές θα ακολουθήσουν.

Η εκλογική ετοιμότητα

Η πολιτική πιάτσα βλέπει βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο αν και στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι έτοιμος σε επίπεδο προγραμμάτων και ψηφοδελτίων. Στη ΝΔ εκκρεμεί το συνέδριο τον ερχόμενο Μάιο, ενώ στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καν εκλέξει γραμματέα που θα τρέξει τις εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καν ανακοινώσει το δικό του κόμμα και οι υπόλοιποι ψάχνονται. Οπότε καλά τα όσα λέγονται όμως ακόμη και το σενάριο του Οκτωβρίου φαίνεται δύσκολο στην παρούσα φάση.