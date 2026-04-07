Χίος: Στον «αέρα» ο φετινός ρουκετοπόλεμος - Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τους συλληφθέντες

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χίου όρισε τακτική δικάσιμο για τις 29 Ιουνίου 2026 για τους κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο περιστατικό ανάφλεξης σε χώρο κατασκευής ρουκετών, το οποίο σημειώθηκε στο νησί.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ από νωρίς το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, κάτοικοι του Βροντάδου είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τους εγκαυματίες που διώκονται και οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών μετά τις συλλήψεις, σύμφωνα με το politischios.gr.

Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για εμπρησμό από αμέλεια κατά συναυτουργία. Τρεις από αυτούς οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Χίου.

Στο πλευρό των κατηγορουμένων στάθηκε ο δικηγόρος Νίκος Νύκτας, ο οποίος δήλωσε ότι η υπεράσπιση θα επικεντρωθεί στα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, ευνοούν τους εντολείς του, τονίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα αποτελεί η πορεία της υγείας των τραυματιών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πιστεύουμε στην αθωότητα και αυτό θα υποστηρίξουμε», επισημαίνοντας επίσης ότι η υπόθεση δεν έχει λάβει κακουργηματικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση από τη συζήτηση γύρω από το έθιμο του ρουκετοπόλεμος Βροντάδου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα. Από τη μία είναι το περιστατικό και η δικαστική του αξιολόγηση και από την άλλη το ίδιο το έθιμο, το οποίο –όπως σημείωσε– χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και μέτρα ασφάλειας.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα επιτρέπει τη συνέχιση της παράδοσης με ασφάλεια, επισημαίνοντας τη σημασία της για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό της Χίου.

Το κλίμα στον Βροντάδο παραμένει τεταμένο, με κατοίκους και επαγγελματίες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις διώξεις, θεωρώντας ότι επηρεάζεται το μέλλον του εθίμου. Μάλιστα, ορισμένοι επαγγελματίες προχώρησαν σε κλείσιμο των καταστημάτων τους, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουκετατζήδες εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις εξελίξεις και φέρονται να έχουν αποφασίσει να μην πραγματοποιηθεί φέτος το έθιμο.

Στην Εισαγγελία Χίου βρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο αντιπεριφερειάρχης Παντελής Βρουλής, ενώ κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και στην οδό Βενιζέλου, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Εισαγγελίας, εκδηλώνοντας τη συμπαράστασή τους προς τους κατηγορούμενους.