Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα γυναικοκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα είναι 33χρονος άντρας από το χωριό Ελάτα στη Χίο, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Κυριακής (17/08).

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου ήταν άμεση, ώστε να συλληφθεί ο δράστης, που ξημερώματα της περασμένης Κυριακής είχε επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά την πρώην σύντροφό του.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής, επιτέθηκε και τραυμάτισε την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του στο χωριό Πυργί, μετά από διαπληκτισμό, στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα. Την χτύπησε με όπλο που είχε στην κατοχή του και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.