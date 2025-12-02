Χίος: Συνελήφθη Τούρκος που κατηγορείται για κατασκοπεία

Συνελήφθη 61χρονος άνδρας τουρκικής υπηκοότητας στο νησί της Χίου, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κατασκοπεία, μετά από έρευνα που διεξήχθη από την ΕΥΠ σε συνεργασία με την ασφάλεια του Λιμενικού.

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΪ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό ένταλμα καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Τουρκία με καταγγελίες που αφορούν εγκλήματα ληστείας.

Σε βάρος του διεξήχθη έρευνα στην οικία του, η οποία όπως αποκάλυψαν οι αρχές βρισκόταν σε προνομιακή θέση, με θέα το λιμάνι της Χίου. Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε τρίποδο, φακός, κιάλια, πέντε κινητά τηλέφωνα, αντικείμενα που παραπέμπουν σε κατασκοπευτική δράση.

Τα ύποπτα αντικείμενα κατασχέθηκαν και έχουν ήδη σταλεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί τι φωτογράφιζε αλλά και με ποια άτομα διατηρούσε επικοινωνία.