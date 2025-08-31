Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο με τον κρατούμενο που απέδρασε

Την κράτηση τεσσάρων αστυνομικών διέταξε ο εισαγγελέας, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων, ένας αλλοδαπός επιβάτης βγήκε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για Τούρκο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύλληψη του, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».

ΕΛΑΣ: Αναλυτικά η ανακοίνωση για το περιστατικό με τον κρατούμενο

Συγκεκριμένα σε επίσημη ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».