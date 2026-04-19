Χολαργός: 46χρονος είχε χιλιάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Διοργάνωνε εκδρομές με ανηλίκους

Στον Χολαργό συνελήφθη ύποπτος για παιδική πορνογραφία, ο οποίος οργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ανήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο.

Ο 46χρονος συνελήφθη στο σπίτι του στον Χολαργό από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατασχέθηκαν:

τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Πώς δρούσε ο συλληφθείς

Ο συλληφθείς είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους σε περιοχές όπως ο Υμηττός και η Πάρνηθα, αναρτώντας συχνά σχετικό υλικό από τις εξορμήσεις.

Ο 46χρονος παιδόφιλος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2013 για παρόμοια υπόθεση, ενώ φέρεται να ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι είναι «εθισμένος» στο να βλέπει τέτοιου είδους υλικό.