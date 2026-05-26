Χολαργός: «Άκουσα ένα ''μπαμ'', μετά ένα ''βοήθεια'' και αμέσως ένα δεύτερο ''μπαμ''»

Τη στιγμή που καταφθάνουν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό, όπου σημειώθηκε κοντά στα μεσάνυχτα της Δευτέρας το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, έχουν καταγράψει κάμερες.
Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.
Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.
Υπενθυμίζεται πως ο 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 23:00 το βράδυ σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, που βρίσκεται επί της οδού Ξανθίππου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 57χρονος πυροβόλησε την σύζυγο του στο πόδι και ακολούθως φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.
Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και νοσηλεύεται.
Κατά την έρευνα τους στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο.
